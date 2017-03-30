SEDA SAYAN HAKKINDA ŞOK İDDİA !

Seda Sayan hakkında şok iddia !

Seda Sayan-Erkan Çelik ayrılığıyla ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

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Seda Sayan-Erkan Çelik ayrılığıyla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Star TV'de ekranlara gelen 'Duymayan Kalmasın' adlı magazin programı, Seda Sayan-Erkan Çelik ayrılığını masaya yatırdı.

Seda Sayan ile Erkan Çelik arasındaki 6 yıllık ilişki geçtiğimiz haftalarda sona ermişti. Bu kararın ardında Sayan’ın oğlu Oğulcan’ın vetosu olduğu söylenmiş, annesinin evliliğine karşı çıktığı iddia edilmişti. Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programı, bu ilişkinin bitişiyle ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

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Erkan Çelik'in, gayrimenkul zengini Seda Sayan’dan bazı gayrimenkullerini kendisinin üzerine geçirmesini istediği öne sürüldü. Bunun sonucunda Sayan'ın ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

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