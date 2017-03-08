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SEDA SAYAN'DAN KADINLAR GÜNÜ'NDE ŞOK KARAR: ÇEKİLDİ

Seda Sayan'dan Kadınlar Günü'nde şok karar: Çekildi

Şarkıcı ve program sunucusu Seda Sayan, sert çıkışlar yaptığı ve aktif kullandığı sosyal medya hesabı Instagram'ı kapattı.

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Seda Sayan, ani bir kararla 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Instagram hesabını kapattı. Ünlü şarkıcının verdiği bu kararın nedeni bilinmiyor. Sanatçının hayat arkadaşı Erkan Çelik’in profili ise aktif şekilde duruyor.

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