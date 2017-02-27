  • Son anket sonuçları birilerini rahatsız edecek
  • Emeklilere promosyonda tarih netleşti !
  • Diyarbakır'da hain tuzak
  • Komandolar Irak sınırını teröristlerden temizledi
  • Memura karne geliyor ! Düşük not alan yandı

SEDA SAYAN'DAN KÜRTÇE TÜRKÜ

Seda Sayan'dan Kürtçe türkü

Seda Sayan, dediğini yaptı, eşiyle birlikte TRT Kurdi'de yayınlanan "Mardini Show"a katılıp, Kürtçe türkü söyledi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA


Geçtiğimiz günlerde  Instagram hesabından yaptığı paylaşımla TRT Kurdi'de  Berdan Mardini'nin sunduğu "Mardini Show"a katılacağını duyuran  Seda Sayan, dediğini yaptı, eşi  Erkan Çelik'le birlikte TRT Kurdi'de yayınlanan "Mardini Show"a katıldı.
 
KÜRTÇE VOKAL YAPTI
 
Seda Sayan, programda türkücü Mehmet Gönülçar'ın söylediği Kürtçe türkünün bir bölümünde Gönülçar'a vokal yaptı. Ardından Fatoş Mardini ile birlikte "Dar hejiroke" türküsünü söyledi.
 
INSTAGRAM'DAN DUYURDU
 
Sayan, program başlamadan önce  Instagram hesabından programın afişini takipçileriyle paylaştı. Sayan paylaşımına "Şimdi" notunu ekleyerek takipçilerini programı izlemeye davet etti.
 

566
-
Bakan Işık'tan TSK ile ilgili sert açıklamaBakan Işık'tan TSK ile ilgili sert açıklama
Mide bulandıran haber ! Bir de organik diye satmışlarMide bulandıran haber ! Bir de organik diye satmışlar
Suriye ordusu El Bab'da operasyon düzenlediSuriye ordusu El Bab'da operasyon düzenledi
Spor salonunda korkunç ölüm ! Daha 3 yaşındaydı...Spor salonunda korkunç ölüm ! Daha 3 yaşındaydı...
Erdoğan'a köşk girişinde doğum günü sürpriziErdoğan'a köşk girişinde doğum günü sürprizi
16 Nisan referandumuna 5 kala çok konuşulacak iddia...16 Nisan referandumuna 5 kala çok konuşulacak iddia...
Baykal'dan Erdoğan'a sert sözlerBaykal'dan Erdoğan'a sert sözler
Altay tankı sözleşmesi iptal olduAltay tankı sözleşmesi iptal oldu
63 yaşında DEAŞ’ın kabusu oldu63 yaşında DEAŞ’ın kabusu oldu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS