Seda Sayan'dan Kürtçe türkü

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımla TRT Kurdi'de Berdan Mardini'nin sunduğu "Mardini Show"a katılacağını duyuran Seda Sayan, dediğini yaptı, eşi Erkan Çelik'le birlikte TRT Kurdi'de yayınlanan "Mardini Show"a katıldı.
KÜRTÇE VOKAL YAPTI
Seda Sayan, programda türkücü Mehmet Gönülçar'ın söylediği Kürtçe türkünün bir bölümünde Gönülçar'a vokal yaptı. Ardından Fatoş Mardini ile birlikte "Dar hejiroke" türküsünü söyledi.
INSTAGRAM'DAN DUYURDU
Sayan, program başlamadan önce Instagram hesabından programın afişini takipçileriyle paylaştı. Sayan paylaşımına "Şimdi" notunu ekleyerek takipçilerini programı izlemeye davet etti.
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