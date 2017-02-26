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SEDAR ORTAÇ İLAÇLARA SERVET ÖDÜYOR

Sedar Ortaç ilaçlara servet ödüyor

MS tedavisi gören Serdar Ortaç'ın düzenli olarak kullandığı ilaçların ücreti dudak uçuklattı.

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İrlandalı model eşi Chloe Loughnan ile ABD'de olan ünlü popçu Serdar Ortaç, sağlığı için varını yoğunu ortaya koyuyor. 2014 yılında MS hastalığına yakalanarak uzun süre sıkıntılı günler geçiren, hatta bu hastalık yüzünden yataklara düşen Ortaç, geçtiğimiz günlerde hastalıkla ilgili herhangi bir sorun kalmadığını açıklamıştı. Ancak iddialara göre tedavisine devam eden 47 yaşındaki şarkıcı, sağlığına kavuşmak için yurt dışından özel bir ilaç getirtiyor. 

SERVET HARCIYOR
Tedavisine iğneyle devam eden Ortaç, 40 bin lira değerindeki ilacı her ay yurt dışından sipariş etmek zorunda… Yılda 480 bin lirayı ilacı için harcayan ünlü şarkıcının tedavisini aksattığı takdirde yürümekte zorlandığı da gelen bilgiler arasında... Sevilen popçunun tedaviye ödediği yüklü ücret ise sağlığın değerini bir kez daha gözler önünü serdi.

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