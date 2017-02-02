SEDAT PEKER HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Sedat Peker hakim karşısına çıkacak

Sedat Peker, "Barış için Akademisyenler" bildirisine imza atanları tehdit ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıkacak.

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Barış için akademisyenler bildirisinden sonra imza atanları tehdit ettiği iddiası ile hakkında dava açılan Sedat Peker yarın hakim karşısına çıkıyor. Akademisyenler de duruşmaya katılım çağrısı yaptı.

Sedat Peker’in, “Barış İçin Akademisyenler” bildirisinin yayımlanmasının ardından internet sitesinden “Sözde Aydınlar Çanlar İlk Önce Sizin İçin Çalacak” başlıklı bir yazısı çok konuşulmuştu. Akademisyenleri tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Peker yarın saat 10:00'da İstanbul Anadolu Adliyesi 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmada yargılanmaya  başlanacak.
 
Sedat Peker hakkında çeşitli kurumlar ve imzacı akademisyenlerin yaptığı suç duyurusu sonucunda dava açılmıştı.

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