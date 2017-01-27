SEDAT PEKER REFERANDUMDA 'EVET' DİYECEK

Sedat Peker referandumda 'Evet' diyecek

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in başlattığı "Evet" kampanyasına yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Peker'den destek geldi

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Sosyal medyada AK Parti'ye yakın hesapların lideri olarak gösterilen Taha Ün'ün davetine cevap olarak, yayınladığı video ile “Evet” diyeceğini açıklayan  Peker, şu ifadeleri kullandı: 

“Aslan kardeşim, mesajını aldım. Gazete patronlarının, basın kuruluşu sahiplerinin geçmişte olduğu gibi elleri cebinde pijamalarıyla liderlerimizi evlerinde karşılayamaması için, bu ülkenin onurlu bir vatandaşı olduğumdan dolayı mutlaka 'Evet' diyeceğim. Tüm dünya mazlumlarına umut olmuş bir Türkiye'nin, kolalisyon hükümetlerinin elinde çürümemesi ve o ulusların da umutlarını kaybetmemesi adına mutlaka 'Evet' diyeceğim.

Türk – İslam davasının lideri cennet mekan Alparslan Türkeş'in, gençliğimizin efsane isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu başkanın isteği ve savunduğu fikir olduğu için partili cumhurbaşkanlığı sistemine mutlaka vefa duygumdan dolayı 'Evet' diyeceğim. Mahkeme-i kübrada onlarla karşılaştığım zaman gösterdiğim vefadan dolayı utanç içinde asla onlara karşı olmayacağım. 

Sokakları yakarak ve yıkarak referandumu gerçekleştirmeyeceğini söyleyen bir çok insan var ve bu sayı son günlerde nedense daha da fazlalaşıyor. 15 Temmuz'da Fethullahçı Terör Örgütü'nün üyelerine karşı nasıl ki sokaklarda olduysak, referandumu yapmamak adına sokaklara çıkan birileri olursa, onları sokaklarda bekliyor olacağımızı şimdiden özellikle söylemek isterim. Sırf bunun için bile 'Evet' diyeceğim. 

Kardeşlerim, dostlarım ben varım. Sizler de var mısınız? “

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