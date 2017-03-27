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SEDAT PEKER'DEN BABASIYLA İLGİLİ ŞOK AÇIKLAMA

Sedat Peker'den babasıyla ilgili şok açıklama

Sedat Peker babasının solcu olduğunu söyledi ve "Sülalemizdeki tek solcu rahmetli babam olduğu için, solcuların okuduğu klasik romanları çok ufak yaşlarımdayken okuma imkanına sahip olmuştum" dedi.

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Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Peker, babasının solcu olduğunu, babasının kütüphanesinden devrim tarihi okumaları yaptığını açıkladı.

"Daha önce yapmış olduğum bazı paylaşımlarla ilgili, bir çok solcu arkadaşımız bunları benim yazmadığımı dile getirdiler. Çünkü sol jargona bu kadar hakim olabileceğime bir türlü inanamıyorlardı" diyen Peker, "Sülalemizdeki tek solcu rahmetli babam olduğu için, solcuların okuduğu klasik romanları çok ufak yaşlarımdayken okuma imkanına sahip olmuştum" dedi.

"Ben çok ufak yaşlarımdan itibaren Milliyetçi Muhafazakar dünya görüşüne sahip partilere ve yapılara gönül verdim. Ancak dünyadaki solu da babamdan ve evimizdeki kütüphanedeki kitapların tarzından dolayı çok iyi anlayabildiğimi iddia etsem, samimiyetliğime inanın ki doğruyu söylemiş olurum" diyen Peker, "Küba’da Batista’ya, İspanya’da Franco’ya karşı devrimcilerin verdiği mücadelelerde mutlaka insanın içini kıpırdatan bir şeyler bulursunuz. Akabinde; ‘Biz bu insanlarla aynı dünya görüşüne sahip değiliz. Ancak adamlara helal olsun bir duruşları var.’ demeyi de ihmal etmezsiniz" ifadelerini kullandı.

"Türk Solu’na baktığımız zaman ise benim gözlemleyebildiğim kadarıyla geçmişten bugüne kadar iki çeşit sol görüş tarzı çoğunluğa hakim olmuştur. Babamın tarzında olan solcular, vatan sever ve milli konularda her ne olursa olsun ödün vermeyen bir yapıya sahip olanlardı." diyen Peker şunları da ekledi: "Ben solculuğu çocuk yaşımdayken evimizin kütüphanesindeki kitaplardan, bir de babam ve kendisi gibi düşünen solculardan öğrendim. Yani yurtsever solculardan."

 

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