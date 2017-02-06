Sedat Peker'den 'Evet' mitingi

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Peker, Beykoz’da miting düzenledi. Peker mitingde Başkanlık referandumunda ‘Evet’ diyeceğini söyledi ve “Bozkurt Rabia birlikteliğini bu ülkede sağlayacağız” dedi.

Mitingin görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşan Peker, mitingde yaptığı konuşmada “Siyasetin kanser koalisyon hükümetleridir. Partili Cumhurbaşkanlığı koalisyon hükümetlerine son verecek tek bir yapı tek bir sistemdir” ifadelerini kullandı. Alparslan Türkeş'in Başkanlık sistemini savunduğunu ileri süren Peker, oyuna gelmeyeceklerini söyledi.

Peker sözlerine şöyle devam etti:

“Bu milletimizin son dönemecidir. Durdurulmaya çalışılan Türk milletinin şaha kalkışının son engelidir. Bu engeli yüce Allah'ın izniyle hep beraber aşacağız. Bozkurt Rabia birlikteliğini bu ülkede sağlayacağız.”

İLK MİTİNGİ DEĞİL

Sedat Peker 1 Kasım seçimleri öncesinde de Rize'de miting düzenlemiş, mitingdeki “Adeta dünyanın şah damarları kesilmişçesine oluk oluk hepsinin kanlarını akıtacağız. Nehirler dolusu kanları aktıkları zaman anlayacaklar” sözleri tepkilere neden olmuştu.