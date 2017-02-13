Sedat Peker'den 'hayır'cı anneye cevap

Başkanlık referandumunda ‘Evet’ diyeceğini duyurduğu videoda Sedat Peker, "Referandumu yapmamak adına sokaklara çıkan birileri olursa onları sokaklarda bekliyor olacağımızı şimdiden özellikle söylemek isterim" ifadelerini kullanmıştı.

Şehit annesi Pakize Akbaba, Sedat Peker’e bir videoyla yanıt vermiş ve ”Sedat Peker hayır diyenleri tehdit ediyormuşsun. Sana oğlum da diyemiyorum çünkü mafyasın. Mafyalığına mı güveniyorsun. Ben hayır diyorum bana ne yapacaksın ben şehit anasıyım. Ne yapacaksın bana. Sen benimle tabuta mı sarıldın. Benim oğlum nişanlıydı düğünü olacaktı. Sen ne hakla beni tehdit edersin. Ben de seni tehdit ediyorum. Hakkım haram olsun sana” demişti.

“KEŞKE ŞİMDİ MAFYA DEDİĞİNİZ İNSANIN…”

Sedat Peker ise şehit annesine bir video yayımlayarak cevap verdi. Peker videosunda şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlarımdan ben il dışındayken Pakize hanımın yaz aylarında evime ziyarete geldiğinizi öğrendim. Arkadaşlarıma bir şehit derneğinin başkanı evimize geldiyse niye bana söylemediniz dediğimde Pakize Hanım siyasette bir taraf gibi göründüğü için size söylemeyi uygun görmedik dediler (CHP). Keşke şimdi mafya dediğiniz insanın evine bir buçuk sene önce ziyaret amaçlı da gelmemiş olsaydınız. O zaman söylediklerinizin belki bir anlamı olurdu.

Algı operasyonunda uzman olan Fettöşiler, Kılıçdaroğlu tayfası ve Fettöşi yanlısı sözde ülkücüler bir şehit anasının eteklerinin altına saklanarak, PKK’yla aynı safta yer alıp şahsıma algı operasyonu yapacaklarına, adam gibi bir duruş göstersinler.

Benim oyum mutlaka ‘Evet’ olacak! Tüm dostlarımın ve kardeşlerimin de ‘Evet’ oyu vermelerini istiyorum. Ancak hayır oyu verecek olanlar da bu ülkenin vatandaşıdır. Saygı duyarım. Benim sözlerim 15 Temmuz’daki darbe girişimi gibi referandum öncesi darbe ortamı hazırlamaya çalışanlara yöneliktir.”