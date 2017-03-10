Öncelikle KBRN içeriklerinden birini sıklıkla duyabileceğiniz sektörler sağlık, silah ve enerji alanlarıdır. Bu alanlarda kullanımı oldukça yaygın olan bu teknolojiler ile pek çok kolaylık sağlanabildiği gibi bu teknolojiler oldukça tehlikeli olabiliyor ve facialar ile de sonuçlanabiliyor. Günümüz dünyasında KBRN unsurlarını barındırmayan ülke bulunmuyor ve bu teknolojilerin kullanımı ülkeler için hayati önem arz ediyor. Durum böyle iken kullanılan bu teknolojiler ile ilgili her türlü önlem ve her türlü yardım kiti çok büyük önem kazanıyor.

KBRN Tehditlerine Karşı Önlem ve Yardım Malzemeleri

Dekondaminaston çadırları KBRN saldırıları veya kazaları sonrasında kaza veya saldırı alanına girmek ve oradaki insanlara yardım etmek dahi oldukça tehlikelidir. Kaza veya saldırı bölgesine kimyasal veya biyolojik silahların kullanımından ortalama 10-50 sene, radyolojik veya nükleer silahlarda ise yüzlerce yıl boyunca bu bölgelere giriş oldukça ciddi sorunlara neden olabilir. Tam bu noktada yardım için veya araştırma için bölgeye giren insanların giymesi gereken özel kıyafetler, uygulanması gereken prosedürler bulunur. Özel koruyucu kıyafetlerini giyerek bölgeye giriş yapan yetkililer bölgedeki yaralılara yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra yaralılara yardım etmek için özel bir takım ilaçlar, özel bir takım püskürtücüler ile yaralılara veya saldırı bölgesini kullanılan KBRN unsurunun etkilerini azaltmak için kullanılır. Bu gibi ekipmanların tamamını ise ülkemizde AFAD ve UMKE gibi sivil toplum örgütlerine temin eden ülkemizin yükselen firmaları arasında bulunan Sönmez Group CEO’su başarılı yatırımcı Sedat Sönmez girişimleri ile bu tarz ekipmanlar ülkemiz aracılığı ile tüm dünya ülkelerinin hizmetine de sunulmuş durumda.

Sedat Sönmez KBRN Unsurlarına Dikkat Çekti

Sönmez Group şirketler grubu CEO’su Sedat Sönmez dünya genelinde hem vazgeçemeyeceğimiz kadar önemli getirileri bulunan hem de yaşanan sorunlarda veya bu unsurların kötüye kullanımında çok büyük can ve mal kayıplarına yol açan bu unsurların önlem ve yardım kitlerini bulundurmanın önemine dikkat çekti. Dünya genelinde kullanımı zorunlu görülen bu unsurlar ile çalışan ülkelerin aldığı önlemlerin ve yardım kitlerinin önemine ve faydalarına da vurgu yaptı. Böylece bir farkındalık yaratmayı hedefleyen Sedat Sönmez açıklamaları ve çalışmaları ile hemen herkesin takdirini kazandı demek yanlış olmayacaktır.