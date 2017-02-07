Sefa Sirmen böyle karşılandı

Kocaeli'de İZGAZ davasında hüküm giyerek 24 Haziran tarihinde tutuklanarak Kandıra T Tipi Cezaevine konulan İzmit eski Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen tahliye oldu. Tahliye işlemlerinin ardından İzmit'e getirilen Milletvekili Sirmen için CHP ilçe Başkanlığı önünde kutlamalar düzenlendi.

İZGAZ şebekesinin yapılmasında görevini kötüye kullandığı iddiasıyla 6 yıl 3 ay ceza alan ve 24 Haziran tarihinde Kandıra T Tipi Cezaevine sevk edilen İzmit eski Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen, denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye oldu. Tahliye işlemlerinin ardından Kandıra Cezaevinden çıkış yapan Milletvekili Sirmen, aile fertleri ve CHP İl ve ilçe yöneticileri tarafından karşılandı. Karşılama programının ardından Milletvekili Sirmen, konvoy eşliğinde CHP Kocaeli İl Başkanlığına getirildi. İlk olarak CHP Kocaeli il Başkanlığını ziyaret eden Sirmen, daha sonra CHP İzmit ilçe teşkilatını ziyaret etti.

CHP Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulunan İzmit eski Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen, "En iddialı olduğumuz doğalgaz projesinden bizi cezalandırdılar. Türkiye'de gerçekleşmiş olan projeler içerisinde İZGAZ projemiz, gerçekten iftihar ettiğimiz bir projedir, ödül almış bir projedir. Bunun en canlı tanığı, en büyük afet yaşadığımız depremde en ufak bir patlama, kaza ve yangın olmadan varlığını devam ettirdi. Biz 100 milyon Dolara yaptırdığımız projeyi 600 milyon Dolara sattılar. Kamu zararı var diye biz 7.5 aydır içerdeydik" diye konuştu.

Konuşmanın ardından ardından Silmen, CHP İzmit Teşkilatını ziyaret etti.