ŞEHİDİMİZDEN GERİYE BU TÜRKÜ KALDI

Şehidimizden geriye bu türkü kaldı

El Bab'da DEAŞ'lı teröristlerce şehit edilen askerlerden 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'dan geriye bu türkü kaldı.

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Geçen cuma günü Tokat'ın Erbaa İlçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan, Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın, Suriye'de üç silah arkadaşı ile birlikte söylediği türkünün videosu ortaya çıktı.

Sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılan videoda, şehit Uzman Çavuş Yalçın'ın, ilk olarak "Yer bilinmedik yerler, Suriye" dediği duyuluyor. Daha sonra şehit Ali Sezai Yalçın ile üç arkadaşı, 'Mihriban' türküsünü söylüyor. Videoda ayrıca askerlerin Türkiye'ye selam göndermeleri yer alıyor. El Bab'da DEAŞ'lı teröristlerce şehit edilen Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın, şehit olmadan 25 gün önce nişanlanmıştı.
 

DHA
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