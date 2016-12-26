Şehidimizden geriye bu türkü kaldı

Geçen cuma günü Tokat'ın Erbaa İlçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan, Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın, Suriye'de üç silah arkadaşı ile birlikte söylediği türkünün videosu ortaya çıktı.

Sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılan videoda, şehit Uzman Çavuş Yalçın'ın, ilk olarak "Yer bilinmedik yerler, Suriye" dediği duyuluyor. Daha sonra şehit Ali Sezai Yalçın ile üç arkadaşı, 'Mihriban' türküsünü söylüyor. Videoda ayrıca askerlerin Türkiye'ye selam göndermeleri yer alıyor. El Bab'da DEAŞ'lı teröristlerce şehit edilen Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın, şehit olmadan 25 gün önce nişanlanmıştı.

