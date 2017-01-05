ŞEHİDİN EVİNDE YÜREK YAKAN DİYALOG

Şehidin evinde yürek yakan diyalog

Çatışmada şehit olan polis memurunun evinde yürekleri yakan bir diyalog yaşandı.

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Çatışmada şehit olan zabıt katibi Musa Can’ın kız kardeşi adliyeye gelerek, görevli polislere "Ağabeyimden haber alamıyoruz. Onu merak ettim" diye sordu. Polislerin "Başınız sağ olsun" demesi üzerine şehidin kız kardeşi sinir krizi geçirdi ve ambulansla hastaneye götürüldü.

ŞEHİDİN EŞİ HABERİ ALINCA FENALAŞTI

İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısı sırasında şehit olan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin, olayı öğrendikten sonra fenalaştı. Rabia Sekin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

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’BABAMIZ EVDE YOK, KAPIYI AÇAMAYIZ’

İzmir Adliyesi’ndeki patlamada şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in acı haberini Bayraklı Osmangazi Mahallesi’ndeki evine gelerek haber vermek isteyen polislere şehidin çocukları kapıyı açmadı. Dairenin kapısını çalan polis memurlarına, şehidin çocukları Tolunay (16), Dila (15) ve Nisa (8), "Babamız evde yok kapıyı açamayız" yanıtını verdi. Bu sırada şehit polisin eşi Rabia Sekin’in evde olmadığı belirtildi. Polis memurları, çocukları, "Biz zaten babanız için geldik, onun arkadaşlarıyız" diyerek ikna etti ve eve girdi. Polisler acı haberi, şehidin eşi Rabia Sekin eve gelince verdi.

Şehit polisin oturduğu dokuz katlı apartmana beş katı kaplayacak şekilde Türk bayrağı asıldı.

ACI HABERİ EMNİYET MÜDÜRÜ VERDİ

İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında şehit olan Fethi Sekin’in acı haberi, Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde böbrek taşı ameliyatı olan babası Mehmet Zeki Sekin’e verildi. Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Başbuğ’dan oğlunun şahadet haberini alan Mehmet Zeki Sekin, büyük üzüntü yaşadı.

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