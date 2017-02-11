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ŞEHİDİN SON İSTEĞİ YERİNE GETİRİLEMEDİ

Şehidin son isteği yerine getirilemedi

Fırat Kalkanı operasyonunda Rus uçaklarının bombardımanı sonucu şehit olan askerlerden 26 yaşındaki tankçı uzman onbaşı Emre Mücahit Topal'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu...

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Fırat Kalkanı operasyonunda Rus uçaklarının bombardımanı sonucu şehit olan askerlerden 26 yaşındaki tankçı uzman onbaşı Emre Mücahit Topal'ın cenazesi Adana'daki baba evine son kez getirildi. Operasyon bölgesinden izne gelip 1.5 ay önce geri dönen Uzman Onbaşı Topal'ın "Ben şehit olacağım" diyerek El Bab'a gittiği öğrenildi.

Uzman onbaşı Emre Mücahit Topal'ın cenazesi merkez Yüreğir İlçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki baba evinde dualarla karşılandı. Sık sık tekbir getirilirken cenaze aracındaki Türk Bayrağı'na sarılı tabutunu öpen yakınlarının feryatları yürekleri dağladı, kalabalık yakınları ile birlikte gözyaşı döktü. Ağabeyinin kamuflaj elbisesini giyen erkek kardeşi 15 yaşındaki Enes ile kız kardeşleri Türk Bayrağını öperek vedalaşırken, babası Salih ve annesi Sema Topal askerlerin desteğiyle ayakta durabildi.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLEMEDİ

Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal'ın, izine geldiğinde ailesine, "Oralarda durum çok kötü. Şartlar çok ağır, ben şehit olacağım. Ölürsem, cenazemi memleketimiz Andırın'a defnedin" diye vasiyet ettiğini belirten yakınları, ağır kış şartları nedeniyle bu isteğinin yerine getirilemediğini söyledi.

DHA
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