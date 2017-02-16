  • AK Parti'den seçim tarihi: 3 Kasım 2019
  • ''İç savaş çıkar'' diyen AK Partili istifa etti
  • El Bab gazisi anlattı ! Hainler kucağında çocukla geliyor
  • Gül'ün eski danışmanından şok iddia
  • Rusya'daki Kürt konferansında 'özerklik' skandalı
CANLI MAÇKARNASDOR - FENERBAHÇE / KADROLAR AÇIKLANDI

ŞEHİR HATLARI VAPURU SATIŞA ÇIKARILDI

Şehir hatları vapuru satışa çıkarıldı

İstanbul Şehir Hatları bünyesinde 35 yıldır çalışan Şehit Caner Gönyeli yolcu vapuru satışa çıkarıldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul Şehir Hatları bünyesinde 35 yıl boyunca İstanbulluları iki yaka arasında taşıyan Şehit Caner Gönyeli isimli yolcu vapuru, yeni sahibini arıyor.

Deniz İşletme Müdürlüğü’nden dört yıl önce ihale ile satın alınan Şehit Caner Gönyeli yolcu vapuru, 1 milyon 200 bin lira bedelle bir internet sitesi üzerinden 3 Şubat’ta satışa çıkarıldı. Vapura şu ana kadar yerli-yabancı turizm işletmelerinin ve mimarların talip olduğu belirtildi.

Ticari işletme için uygunluk belgesi olan, 60 metre uzunluğunda, 10 metre eninde ve 12 metrelik derinliğe sahip Şehit Caner Gönyeli yolcu vapuru, 750 beygirlik iki adet motora ve 650 kişilik yolcu kapasitesine sahip. 1978 yılında yapılan Şehit Caner Gönyeli vapurunda Kaptan Köşkü’nün yanı sıra, dört büyük salın ve suyun altında 4 metre kazan dairesi ve odalar mevcut.

58a599320f25493e60304868.jpg

OTEL HAYALİ İLE ALINDI

Şehit Caner Gönyeli vapurunu yaklaşık dört yıl önce Deniz İşletmeleri Müdürlüğü’nün açtığı ihalede otel yapmak amacıyla satın aldıklarını belirten ilan sahibi Yiğit Ali Günaydın, “Otel için proje de çizildi. Ancak maliyeti nedeniyle bugüne kadar hayata geçiremedik. Bu nedenle de satma kararı alarak bir satışa çıkardık” dedi.

Şu anda Yalova’da demirli bulunan Şehit Caner Gönyeli isimli yolcu vapurunun kendileri tarafından satın alınmadan önce Eminönü-Kadıköy hattında yolcu taşıdığı bilgisini veren Günaydın, 3 Şubat’ta yayınlanan ilanın ardından kendisini daha çok yabancı yatırımcıların danışmanlarının aradığını belirtti.

Günaydın, şu bilgileri verdi: “Şu ana kadar arayanlar arasında; yerli-yabancı turizm işletmeleri ve mimarlar var. Bunun dışında gemiyi Tunus’a ve Fas’a götürmek isteyenler de oldu. Ayrıca kafe olarak işletmek için ya da mimarlık ofisi olarak kullanmak için ilgilenenler de oldu.”

415
-
İsrail'in "ezan" kararına Ankara'dan sert yanıtİsrail'in "ezan" kararına Ankara'dan sert yanıt
Adliyede yakalananlar herkesi şoke ettiAdliyede yakalananlar herkesi şoke etti
Yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar varYolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var
Reza Zarrab davasında yeni gelişmeReza Zarrab davasında yeni gelişme
O ÜLKEYLE YENİ SINIR KAPILARI AÇILIYOR !O ÜLKEYLE YENİ SINIR KAPILARI AÇILIYOR !
Pentagon itiraf etti !Pentagon itiraf etti !
İsimleri yükses sesle okundu ! Salona çağrıldılarİsimleri yükses sesle okundu ! Salona çağrıldılar
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk görüntüleri1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk görüntüleri
El Bab'da telsizler sustu !El Bab'da telsizler sustu !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS