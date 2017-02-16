Şehir hatları vapuru satışa çıkarıldı

İstanbul Şehir Hatları bünyesinde 35 yıl boyunca İstanbulluları iki yaka arasında taşıyan Şehit Caner Gönyeli isimli yolcu vapuru, yeni sahibini arıyor.

Deniz İşletme Müdürlüğü’nden dört yıl önce ihale ile satın alınan Şehit Caner Gönyeli yolcu vapuru, 1 milyon 200 bin lira bedelle bir internet sitesi üzerinden 3 Şubat’ta satışa çıkarıldı. Vapura şu ana kadar yerli-yabancı turizm işletmelerinin ve mimarların talip olduğu belirtildi.

Ticari işletme için uygunluk belgesi olan, 60 metre uzunluğunda, 10 metre eninde ve 12 metrelik derinliğe sahip Şehit Caner Gönyeli yolcu vapuru, 750 beygirlik iki adet motora ve 650 kişilik yolcu kapasitesine sahip. 1978 yılında yapılan Şehit Caner Gönyeli vapurunda Kaptan Köşkü’nün yanı sıra, dört büyük salın ve suyun altında 4 metre kazan dairesi ve odalar mevcut.

OTEL HAYALİ İLE ALINDI

Şehit Caner Gönyeli vapurunu yaklaşık dört yıl önce Deniz İşletmeleri Müdürlüğü’nün açtığı ihalede otel yapmak amacıyla satın aldıklarını belirten ilan sahibi Yiğit Ali Günaydın, “Otel için proje de çizildi. Ancak maliyeti nedeniyle bugüne kadar hayata geçiremedik. Bu nedenle de satma kararı alarak bir satışa çıkardık” dedi.

Şu anda Yalova’da demirli bulunan Şehit Caner Gönyeli isimli yolcu vapurunun kendileri tarafından satın alınmadan önce Eminönü-Kadıköy hattında yolcu taşıdığı bilgisini veren Günaydın, 3 Şubat’ta yayınlanan ilanın ardından kendisini daha çok yabancı yatırımcıların danışmanlarının aradığını belirtti.

Günaydın, şu bilgileri verdi: “Şu ana kadar arayanlar arasında; yerli-yabancı turizm işletmeleri ve mimarlar var. Bunun dışında gemiyi Tunus’a ve Fas’a götürmek isteyenler de oldu. Ayrıca kafe olarak işletmek için ya da mimarlık ofisi olarak kullanmak için ilgilenenler de oldu.”