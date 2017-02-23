Şehit Ahmet'in kedisi

Viranşehir’de 17 Şubat’ta PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit olanlardan biri 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak'tı. Yediği pizzadan artıran ve sütle ıslatarak kedileri beslemek isteyen Ahmet, eve girmeye saniyeler kala saldırının etkisiyle yıkılan kolonun altında kaldı. Viranşehir’de, yüreği hayvan sevgisiyle dolu, çalışkan ve neşeli Ahmet’in beslediği kedi şimdi yıkıntıların arasında geziyor.

PKK terör örgütü, Viranşehir'de adliye ve emniyet mensuplarının lojmanına bombalı saldırı düzenledi. Araca yüklenen 1 ton bomba, uzaktan kumandayla patlatıldı.11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak, o sırada kedileri beslemek için evden çıkmıştı. Sütle ıslattığı pizzayı kedilerine veren Ahmet, eve dönerken patlamanın şiddetiyle yıkılan kolonun altında kalarak şehit oldu.

Lojmanın zemin katının arka tarafında, Viranşehir Adliyesi'nde zabıt kâtipliği yapan Mustafa Günak (36) ile eşi Mukaddes (27), üç çocukları Ahmet Oktay (11), Bünyamin Eren (6), İsmail (4) ile birlikte oturuyordu. Küçük Ahmet, patlamadan kısa süre önce, lojmanın önünde beslediği kedilerden birine yemek vermek için çıkmıştı.



Acılı baba Mustafa Günak, küçük Ahmet'e hayvan sevgisinin kendisinden geçtiğini şöyle anlattı:



“Lojman çevresinde yaşayan sokak köpekleriyle kedileri birlikte beslerdik. Ahmet'in o gece hangi kediyi beslediğini bilmiyorum. Beslediği iki kediden biri beyaz, diğeri sarı ve göğsü beyazlıydı. O akşam pizza yemiştik. Ahmet, 'Kediye pizza kırıntılarıyla süt vereceğim' diyerek çıktı. Bir süre sonra kulakları sağır eden bir patlama oldu. Ev temelinden sarsıldı ve kıpkırmızı bir ateş sardı etrafı. Ahmet'ime, dışarıya koştum. Baktım, merdivende sırtüstü cansız yatıyordu Ahmet'im. Karnına kolon düşmüştü. Yüzünde bir şey yoktu. Melek oğlum. Eve 10 saniye kala. O kocaman betonu kaldırmam imkânsızdı. İçeri koştum. Kurtarmam gereken iki yavrum vardı. Ahmet eve girmiş olsaydı, yaşayacaktı. Evimiz lojmanın arka tarafındaydı çünkü.

Gerçek olan, oğlumun artık yaşamadığı. Elimden aldılar. Devlet, millet yanımızda. Yalnız kalınca ne yapacağız, ileride nasıl olacağız bilemiyorum. İki evladımız daha var. Vatana millete feda olsun. Küçük oğlum İsmail, Ahmet'in ikizi gibi. Ağabeyine ne olduğunun farkında değil ama Eren farkında. Soruyor hep. O geceki o ses kulağımdan çıkmıyor. Viranşehirliyim, 12 yıldır Viranşehir Adliyesi'ndeyim. Dönüp dönmeyeceğimi bilmiyorum. Gidip oğlumun anılarını yaşamak istiyorum ama eşim ne yapar bilmiyorum."