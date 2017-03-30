ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİSDEMİR'İN ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in annesi hayatını kaybetti

Niğde'de yaşayan Astsubay Ömer Halisdemir'in annesi Fadimana Halisdemir hayatını kaybetti.

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15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci General Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir’in Niğde’de yaşayan 69 yaşındaki annesi Fadimana Halisdemir, evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Fadimana Halisdemir, kaldırıldığı Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Fadimana Halisdemir’in oğulları Doğan ve Soner Halisdemir ile yaylada bulunan eşi Hasan Hüseyin Halisdemir de acı haberin ardından hastaneye geldi. Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu ve Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu da hastaneye geldi.

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