ŞEHİT CENAZESİNDE KILIÇDAROĞLU TEPKİSİ

Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu tepkisi

Şırnak'ta PKK operasyonunda şehit düşen Uzman Çavuş Faruk Yüksel’in yakını ''Teröristlere şehit diyenler gitsin Kılıçdaroğlu gitsin'' dedi.

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Şırnak'ta Gabar Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel’in (29) cenazesi memleketi Yozgat’ın Çekerek ilçesinde toprağa verildi.

Törene Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'da katıldı. Bozdağ, şehidin eşi ve anne ve babası ile yakınlarına taziyelerini iletti. Bozdağ'ın şehidin yakınlarına taziyelerini ilettiği sırada bir şehit yakını CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

Şehit yakını "Bakanım ne zaman bitecek bu terör. Teröristlere şehit diyenler gitsin. Kılıçdaroğlu gitsin" sözleriyle tepki gösterdi.

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