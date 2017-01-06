Şehit Fethi Sekin'in çocuklarına eğitim bursu

İzmir Adliyesi'ne yönelik dünkü terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in 3 çocuğunun eğitim masraflarını İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi üstlenecek.

İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ile Meclis Başkanı Rebii Akdurak imzasıyla yapılan açıklama şöyle:

"5 Ocak 2017 Perşembe günü İzmir Adliyesi'ne yapılan saldırıyı canı pahasına engelleyen kahraman polis memuru Fethi Sekin, sonsuza kadar İzmirlilerin kalbinde yaşayacak. Şehit polisimiz Fethi Sekin, cesaretin ve vatan sevgisinin sembolü olacak bu kahramanlığı ile İzmir'in ve ülkemizin teröre boyun eğmeyeceğini de bir kez daha göstermiştir. Şehit polis memuru Fethi Sekin ile aynı saldırıda hayatını kaybeden adliye çalışanı Musa Can'ın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Gözün arkada kalmasın Fethi Sekin, ailen bize emanet. Çocuklarının eğitimini İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak üstleneceğiz. İzmir seni asla unutmayacak."

GALATASARAY'DAN VEFA ÖRNEĞİ

Galatasaray Kulübü, dün İzmir'de gerçekleşen hain terör saldırısında şehit olan Polis memuru Fethi Sekin'in ailesine vefa örneği gerçekleştirdi.

Dün akşam saatlerinde İzmir'de gerçekleşen hain terör saldırısında şehit olan Fethi Sekin'in ailesi için Galatasaray'dan bir açıklama geldi. Şehit Sekin'in, Altınordu altyapısında futbol oynayan oğlu Burak Tolunay'a eğitim bursu verilmesinin yanında isterse Galatasaray altyapısında da oynayabileceği bildirildi.

Konuya ilişkin Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Spor Kulübü olarak dün İzmir'de meydana gelen alçak terör saldırısına tek başına meydan okuyan ve canı pahasına onlarca insanımızın hayatını kurtaran kahraman polisimiz Fethi Sekin'e bir kez daha Allah'tan rahmet; eşine, üç evladına, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır diliyoruz. Bu elim olaydan sonra, rahmetli Fethi Sekin'in çok iyi bir Galatasaray taraftarı olduğunu, oğlu Burak Tolunay'ın da Altınordu altyapısında futbol oynadığını öğrenmiş bulunmaktayız. Galatasaray, bugüne kadar kamuoyunun bildiği ya da bilmediği pek çok toplumsal olayda, bu ülkenin temel taşlarından biri olmanın sorumluluğu ile hareket ederek üzerine düşen her görevi yerine getirmiştir. Bu sefer de yapacağından hiç kimsenin endişesi olmamalıdır.

Biliyoruz ki Sekin Ailesi'nin acısı henüz çok taze. Bu tür kararları almak için vakit çok erken. Ancak tüm kamuoyunun şunu bilmesini isteriz ki, Galatasaray altyapısının kapıları, şehidimizin emanetine ardına kadar açıktır. Bu konuda eğitim bursu verilmesi dâhil her türlü imkan Galatasaray camiasının Sekin Ailesi'ne ve Türkiye'ye sözüdür."