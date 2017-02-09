Şehit Gökhan Kılıç son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ ile yaşanan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Kılıç, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Kılıç'ın naaşı, merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alındıktan sonra Sabancı Merkez Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınları, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin babası Mehmet, annesi Fatma, eşi Hasret Kılıç ile 2 ablası ve ağabeyi gözyaşı döktü.

Yaklaşık 4 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı ve üç ay önce evlendiği öğrenilen şehidin, 12 yaşındaki yeğeni Azem Dağ ile tabutun yanına gelen bir Kore gazisi de büyük üzüntü yaşadı.

Adana Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kılıç'ın cenazesi, Asri Mezarlık'taki Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.