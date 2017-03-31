ŞEHİT HALİSDEMİR'İN ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Halisdemir'in annesi toprağa verildi

Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in 69 yaşında vefat eden annesi Fadimana Halisdemir, Niğde'de toprağa verildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in vefat eden annesi Fadimana Halisdemir'in cenazesi, Niğde'de toprağa verildi.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 69 yaşında hayatını kaybeden Halisdemir'in cenazesi, Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki Hamzalı Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, oğlu şehit Ömer Halisdemir'in kabrinin de bulunduğu mezarlıkta defnedildi.

Çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla mezarlığa geldi. Fadimana Halisdemir'in cenazesinin taşındığı salda şehit Ömer Halisdemir'in fotoğrafı taşındı.

Törene, Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin, kardeşleri Doğan, Savaş ve Soner Halisdemir'in yanı sıra Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, AK Parti Niğde milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu ve Erdoğan Özegen, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze törenine katılanlar, şehit Halisdemir'in aynı mezarlıktaki kabri başında da dua okudu.

Şehit Ömer Halisdemir'in eşi Hatice ile çocukları Ertuğrul ve Elif Halisdemir de Ankara'dan gelerek taziyeleri kabul etti.

Anne Fadimana Halisdemir, dün Niğde'nin Aşağı Kayabaşı Mahallesi'ndeki kızının evinde rahatsızlanmış, şehit oğlunun adını taşıyan Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

AA
417
-
Para tartışmasında kardeşini öldürdüPara tartışmasında kardeşini öldürdü
Alaattin Çakıcı'ya bir hapis cezası daha !Alaattin Çakıcı'ya bir hapis cezası daha !
Bakan Eroğlu dayanmadı düzelttiBakan Eroğlu dayanmadı düzeltti
Brüksel'de referandum gerginliğiBrüksel'de referandum gerginliği
İzmir'in ünlü otelinde korkutan yangınİzmir'in ünlü otelinde korkutan yangın
Hırsızdan korkup yanına aldığı parayı kaptırdıHırsızdan korkup yanına aldığı parayı kaptırdı
ABD Konsolosluğu önünde Adil Öksüz protestosuABD Konsolosluğu önünde Adil Öksüz protestosu
Merkel'den Türkiye'ye övgü dolu sözlerMerkel'den Türkiye'ye övgü dolu sözler
Adana'daki katliamın katil zanlısı konuştuAdana'daki katliamın katil zanlısı konuştu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS