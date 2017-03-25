Şehit Halisdemir'in pastasını yapan kadında şok sözler

Türkiye'de ilk kez düzenlenen Çikolata, Şekerleme ve Pasta Festivali, İstanbul’da Harbiye Askeri Müze'de başladı. ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Formula 1 pilotu Michael Schumacher ve sanatçı Bob Marley'in aralarında bulunduğu pasta heykelleri ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Ancak sergide yer alan 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in pasta heykeli tepkilere neden oldu. Bir şehidin pastasının yapılmasına tepki gösterenler, özellikle sosyal medyada tepkilerini dile getirdiler.

PASTAYI YAPAN GEÇKİL: TEPKİLER ANLAMSIZ… YENMEYECEK Kİ!

Konuyla ilgili Sözcü’nün sorularını yanıtlayan serginin sahibi pasta sanatçısı Tuba Geçkil ise tepkilere anlam veremediğini söyledi. Geçkil “Dün gazeteciler dahil birçok kişi sergiyi gezerek bol bol fotoğraf çektiler ve teşekkürlerini ilettiler. Bugün haber sitelerine ve sosyal medyaya baktığımda ise tepkilerle karşılaştım. Bunu esefle kınıyorum. Çünkü bu yenecek bir pasta değildi. Bu bir maket pastadır. Yenilmeyecek ki… Bunları sadece şov amaçlı yaptım” dedi.