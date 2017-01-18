ŞEHİT POLİSİN DUYGULANDIRAN VİDEOSU

Şehit polisin duygulandıran videosu

Diyarbakır’da önceki gün düzenlenen terör saldırısında şehit düşen Trabzonlu polis memuru Miraç Kadir Özcan’ın bir süre önce görev yaptığı Rize’de çekilen videosu izleyenleri duygulandırdı.

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Diyarbakır’da mezarlık duvarının altına PKK’lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcının polis aracının geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit düşen 28 yaşındaki Miraç Kadir Özcan’ın bir süre önce Rize’de görev yaptığı öğrenildi.

Aslen Trabzonlu olan Özcan’ın Rize’de görev yaptığı dönem içerisinde geçici görevle gittiği Nusaybin dönüşü Rize Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Binası önünde çekilen bir videosu ortaya çıktı.

Videoda Özcan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Küçük tarafından gönderilen bir tebrik mesajını okuyor.

Yanındaki arkadaşları da mesajın okunmasının ardından şehit polis memurunu alkışlıyor.  

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