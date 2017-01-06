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ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN İNTİKAMI ALINDI

Şehit uzman çavuşun intikamı alındı

Fırat Kalkanı harekatında şehit olan Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın silah arkadaşları Yalçın'ın intikamını böyle aldı.

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Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı harekatında 15 gün önce şehit olan 14 askerden biri olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın silah arkadaşları, DEAŞ'a yönelik operasyonda kullandığı roketatar mermisinin üzerine şehidin adını yazdı.

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı harekatında iki hafta önce şehit düşen Erbaalı Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ı, silah arkadaşları unutmadı. Halen El Bab'da DEAŞ'a yönelik operasyonlara katılan askerlerden bazıları, şehit Ali Sezai Yalçın'ı unutmadıklarını belirtmek için operasyonda kullandıkları roketatarın mermisinin üzerine "El Bab'dan Erbaa'ya selam, Erbaalı Şehit Piyade Komando Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın" notu yazdı.

Şehit uzman çavuşun intikamı alındı

Şehit uzman çavuş Ali Sezai 21 Aralık'ta El Bab'da teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşmüştü.

DHA
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