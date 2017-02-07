Şehre inen tilkiler kamerada

Elazığ'da ağır geçen kış şartları nedeniyle, geçtiğimiz günlerde nesli tükenmekte olan vaşaklar Karakoçan ilçesinde görünmüştü, şimdi ise tilkiler kent merkezinde görüntülendi.

Elazığ'ın merkez Hilalkent Mahallesi 400'üncü sokakta bulunan Palmiye Sitesi önünde, işe gitmek için evden çıkan bir kişi tilkileri gördü. Tilkileri gören kişi, cep telefonu ile onları kısa süreliğine de olsa görüntülemeyi başardı.

Bir süre çevrede gezinen tilkiler daha sonra site önünden ayrıldı. Daha öncede Karakoçan ilçesi sınırlarında yerleşim yerleri yakınında nesli tükenmekte olan 3 vaşak görüntülenmişti. Yaban hayvanlarının ağır geçen kış şartlarına yiyecek bulmakta zorlandığı için yaşam yerleri yakınlarına geldiği tahmin ediliyor.