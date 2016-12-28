Şeker Hastalığına Ne İyi Gelir?

Tıp dilinde diyabet olarak adlandırılan şeker hastalığı toplum içerisinde oldukça yaygın bir hastalıktır. Şeker hastalığı, yüksek kan şekeri seviyelerinden kaynaklanan metabolik rahatsızlıkları ifade eden bir çatı kavramdır.

Normalde, kan şekeri seviyeleri pankreas tarafından üretilen bir hormon olan ‘’insülin’’ tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilmektedir. İnsülin kan şekeri seviyesini düşürür.

Kanda glikoz miktarı yükseldiğinde (örneğin gıdaları tükettikten sonra), glikoz düzeyini normalleştirmek için insülin pankreastan salınır. Şeker hastalığı yaşayan kişilerde insülin üretiminin yetersizliği ya da eksikliği hipoglisemiye neden olur.

Şeker hastalığı kronik (uzun süreli) bir tıbbi durumdur, yani kontrol altına alınabilmesine rağmen ömür boyu sürer.

Şeker Hastalığının Nedenleri Nelerdir?

Şeker hastalığının temel nedeni insülin ile alakalıdır. Yetersiz insülin üretimi, kusurlu insülin üretimi ve hücrelerin insülin düzgün ve verimli bir şekilde kullanamaması şeker hastalığına neden olmaktadır.

Hücrelerin insülin düzgün ve verimli bir şekilde kullanamaması ve bu da insülin direnci olarak bilinen bir durumla sonuçlanır. Bu, tip 2 diyabetin ana problemidir.

Genellikle pankreastaki insülin üreten beta hücrelerini etkileyen tahrip edici bir işleme bağlı olarak, insülin eksikliği tip 1 diyabetin ana nedenidir.

Yüksek şeker sorunu yaşayan hastalar şekeri düşüren yiyecekler tüketmek zorundadır.

Şeker Hastalığı İçin Risk Faktörleri Nelerdir?

Genel olarak bazı insanlar diğer insanlardan şeker hastalığına daha fazla yatkındırlar. Şeker hastalığına yatkın olma ihtimali yüksek olan insanlarda görülen temel durumlar şunlardır:

Obez veya aşırı kilolu olma

Yüksek tansiyon

Artan trigliserid seviyeleri ve düşük "iyi" kolestrol (HDL) seviyeleri,

Sedanter yaşam tarzı (Düzensiz fiziksel aktivitenin olduğu ya da fiziksel aktivitenin olmadığı bir yaşam tarzıdır)

Aile öyküsü

Yaşın artması

Polikistik over sendromu

Bozuk glukoz toleransı

İnsülin direnci

Gebelikte gestasyonel diyabet

Şeker Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Şeker hastalığına dayalı belirtiler gene olarak kısmen ya da tamamen glikozun kanda kalması ve enerji için yakıt olarak kullanılmaması nedeniyle ortaya çıkar. Vücut aşırı derece var olan glikozdan idrar yoluyla kurtulmaya çalışır.

Şeker hastalığının neden olduğu en belirgin belirtiler şunlardır:

Tedavi edilmemiş şeker hastalığının erken belirtileri, artmış kan şekeri seviyeleri ve idrarda glikoz kaybıyla ilişkilidir. İdrarda yüksek miktarda artmış glikoz sık sık idrar çıkışına neden olabilir.

Vücudun susuz kalması

İnsülin eksikliğinden dolayı kilo kaybı oluşur

İştah artışı

Yorgunluk

Mide bulantısı ve kusma

Sık karşılaşılan enfeksiyonlar (mesane, deri ve vajinal alanlarda enfeksiyon)

Kan şekeri seviyelerinde dalgalanmalar görme bulanıklığına neden olabilir

Aşırı yüksek glikoz seviyeleri letarji ve komaya neden olabilir

Şeker Hastalığının Tedavileri Nelerdir?

Vücutta insülin üretmeyen tip 1 diyabet ve vücudun yeterli insülin üretmediği ya da insülinin vücut için gerekli ve düzgün çalışmadığı durumda ortaya çıkan tip 2 diyabet türü vardır. Bu iki tip diyabet insanların hayat kalitesini oldukça etkilemektedir.

Diyabetin ortak belirtilerinden bazıları yorgunluk, kilo kaybı, aşırı susuzluk, artan idrara çıkma ve vücutta oluşan yaraların veya kesiklerin daha geç iyileşmesi gibi belirtiler en sık rastlanan belirtilerdir.

Tarçın: Toz tarçın insülin aktivitesini uyarır ve kan şekeri seviyesini düşürme özelliğine sahiptir. Diyabeti önleme ve diyabetle mücadeleye yardımcı olabilecek biyoaktif bileşenleri bünyesinde içerir.

Bir fincan ılık suda 1 çay kaşığı tarçın karıştırın

Bu karışımı düzenli olarak her gün için

Not: Şeker hastalığı için uygulanan tarçın yöntemi çok fazla aşırı tüketimemelidir. İçeresinde bulunan kumarin bileşiği karaciğer hasarını arttıran toksin bir bileşiktir.

Mango Yaprakları: Mango yaprakları şeker hastalığı ile mücadelede yardımcı bir bitki türüdür. Mango yapraklarının en büyük özelliği kanda bulunan insülin değerlerini düzenlemesidir.

Her sabah kahvaltıdan önce kaynatılmış bir miktar mango yaprağı çayı için

Diğer bir seçenek ise günde 2 kaşık kadar mango yaprağı tozu tüketin

Bu yöntemi doktor kontrolünde birkaç ay kadar devam ettirin

Çemen Otu: Çemen otunun en büyük özelliklerinden birisi de hipoglisemik aktiviteyi düşürmesi ve aynı şekilde kan şekerini düşürmesidir. Şeker hastalığından mustarip olan insanlara çemen otu tüketilmesi tavsiye edilmektedir.Çemen otunun bir diğer can alıcı özelliği karbonhidratları ve şekerleri yavaş emmesidir.

Sabah kahvaltıdan önce bir miktar suyla birlikte bir gün önceden suda bırakılmış çemen tohumu tüketin

Gün içerisinde bir miktar süte bir miktar toz haline getirilmiş çemen tohumunu ekleyip içebilirsiniz

Bu yöntemleri doktorunuza danışmadan uygulamayın

Aloe Vera: Aloe vera bitkisi genel olarak güzellik sektöründe kullanılan bir bitkidir. Bununla beraber, yapılan bazı araştırmalar şeker hastalarında oldukça iyi sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Özellikle aloe vera bitkisi tip 2 için iyi olan kandaki şeker seviyelerini düzenler ve kontrol eder.

Egzersiz Yapmak: Tip 2 diyabet tipinin başlıca nedenlerinden birisi fiziksel aktivitelerin yetersiz olması ve aşırı derece kilolu olmaktır. Bu durumda, egzersiz ve spor yapmak vücudunuzun genel olarak daha sağlıklı olmasına ve karaciğerinizin daha etkili bir şekilde çalışmasına neden olur. Şeker hastalarının doktorlar tarafından tavsiye edeceği üzere fiziksel aktivite yapmaları şeker hastalığı tedavi sürecinde oldukça önemlidir.

Yukarıda şeker hastalığı için anlatılan doğal tedavi yöntemlerinin her bir maddesini doktorunuza danışmadan kesinlikle uygulamayın. Şeker hastalığı çok ciddi ve uzun süren bir hastalık olduğu için kontrollerinizi düzgün ve disiplinli bir şekilde devam ettirin.

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