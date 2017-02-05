Sekiz ilde DEAŞ'a ağır darbe: Çok sayıda gözaltı var

Bu sabah çok sayıda kentte terör örgütü DAEŞ’e yönelik operasyon düzenlendi.



Ankara'nın Sincan, Çubuk, Yenimahalle ve Mamak ilçelerindeki adreslere yönelik operasyonda çoğu yabancı uyruklu 60 kişi gözaltına alındı.



Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.



İSTANBUL VE KOCAELİ



İstanbul ve Kocaeli’de düzenlenen operasyonda haklarında eylem hazırlığında oldukları şeklinde bilgiler bulunan, aralarında İstanbul'da sorumlu düzeyde kişilerin de yer aldığı şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Esenler, Şişli, Bağcılar, Bahçelievler, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Güngören, Beyoğlu, Pendik ve Ümraniye ilçelerindeki 20 adreste ve Kocaeli'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 18 kişiyi gözaltına aldı.



Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramada çok sayıda dijital malzemeyle örgütsel doküman ele geçirildi.



Ayrıca operasyonda yakalanan 10'u çocuk 14 yabancı uyruklu kişi, sınır dışı işlemleri için bölge polis merkezlerine teslim edildi.

İZMİR

İzmir’de kent merkezi ve Menemen ilçesinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Gözaltına alınan 9 zanlının terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyette bulundukları, DEAŞ üyeleriyle irtibat halinde oldukları, zaman zaman çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve kentte eylem hazırlığında oldukları ileri sürüldü.



Zanlıların sosyal medya aracılığıyla DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları, kurdukları gruplarda örgüte eleman temini için çalıştıkları iddia edildi.



Şüphelilerden Suriye vatandaşı E.A'nın, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle irtibat halinde olduğu, örgüt üyelerini sığınmacı görünümünde Avrupa ülkelerine kaçırmak için araştırma yaptığı öne sürüldü.

GÜLEN'İN KİTAPLARI DA BULUNDU

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ile bir av tüfeği ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Şüphelilerin evlerinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitapların da bulunması dikkati çekti.

BURSA



Bursa'nın Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve Orhaneli ilçelerindeki operasyonlarda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 46 kişi gözaltına alındı.



ESKİŞEHİR

Eskişehir’de de kent merkezinde belirlenen 9 eve operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü Fetih El Şam üyesi oldukları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN



Terör soruşturması kapsamında Adıyaman’da özel harekat ekiplerinin desteğiyle kent merkezinde 39, Kahta, Besni ve Gölbaşı ilçelerinde 15, diğer 4 ilde de 30 olmak üzere 84 adreste yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.



Operasyonda DAEŞ mensubu oldukları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

KONYA



Konya’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

"YAKIŞIKLI ÇIKAR MIYIZ?"



Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden birinin, basın mensuplarına, "Yakışıklı çıkar mıyız " demesi dikkati çekti. Şüpheliler, daha sonra emniyete götürüldü.

BİNGÖL



Bingöl'de de 10 kişi gözaltına alındı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ELAZIĞ

Elazığ’da hakkında gözaltı kararı verilen 16 şüphelinin yakalanması için kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.



12 kişi yakalanırken, 4 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.