Seks kasetleriyle şantaja 11 yıl hapis

Yargıtayın bozduğu çocuk doktoruna şantaj davasında yeniden yargılanan 3 sanık toplam 11 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

Bursa'da birçok özel hastanede çocuk doktoru olarak görev yapan H.T., 2010 yılında arızalanan bilgisayarı tamir için servise verdi. İddiaya göre, H.T.'nin kadınlarla ilişki görüntülerini bilgisayarda gören G.M. bunları kopyaladı. 2 yıl sonra çalıştığı firmadan ayrılan G.M., durumu arkadaşları Z.S. ve G.E.'ye söyledi. Ellerindeki görüntüleri çoğaltan 3 arkadaş doktora şantaj yapmaya kalkıştı. Bunun üzerine H.T., durumu polise bildirince 3 şüpheli 2012 yılı haziran ayında gözaltına alındı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 3 şüpheli hakkında Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesinde "verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "santaj" suçlarından dava açıldı.

Yargıtay kararı bozdu

Yaklaşık bir yıl süren yargılama sonrası mahkeme 3 sanığa "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek ve şantaj" suçlarından toplam 6 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Yapılan itiraz üzerine, Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, sanıkların "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "şantaj" suçlarından yeniden yargılanıp, cezanın alt sınırdan verilmemesine hükmetti.

Yargıtayın kararı bozmasının ardından 3 sanık, Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkemede daha önce verdiği ifadeyi tekrarlayan G.M., "Bilgisayardan görüntüyü aldım. Ben doktora şantaj uygulamadım. Ben bir daha böyle görüntü kaydetmemesi konusunda kendisine uyarıda bulundum. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Ceza 11 yıl 2 aya çıktı

G.M., "özel hayatın gizliliğini ihlal ve şantaj" suçlarından toplam 4 yıl 6 ay, Z.S. ve G.E. de aynı suçlardan 3'er yıl 4 ay hapis cezası aldı. 3 sanık toplamda 11 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Yargıtay kararı onarsa G.M., cezaevine girecek. Diğer 2 sanık ise 3 yıl içerisinde başka bir suç işlerse verilen hapis cezası da işleme girecek.