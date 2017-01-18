"SEKSİ VİDEO YÜKLEMEDİM DİYE KANALIM KAPATILDI"

"Seksi video yüklemedim diye kanalım kapatıldı"

Makyaj artisti Dilara Ece Çelik, Youtube'daki kanalının kapatılmasıyla ilgili isyan etti.

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Makyaj artisti Dilara Ece Çelik, Youtube'daki kanalının 'yeterince seksi videolar yüklemediği' ve 'zayıflamadığı' gerekçesiyle kapatıldığını iddia etti.

YouTube’daki kanalında makyaj videoları paylaşan makyaj artisti Dilara Ece Çelik, kendisinin ‘yeterince seksi ve zayıf olmadığı’ gerekçesi ile çalıştığı ajans tarafından kanalının kapatıldığını iddia etti.

Gzone’nin haberine göre, kapandığında 15 bin takipçisi olan makyaj artisti Dilara Ece Çelik, kanalının kapatılma sebebi olarak çalıştığı dijital pazarlama ajansının ona kilolu olduğu için artık yatırım yapmayacaklarını beyan ettiğini ileri sürdü.

Dilara Ece Çelik’in, “Dilara Ece Çelik kanalında güzellik ve sohbet videolarım vardı. Sözleşmesiz çalıştığım ajans bana uzun süredir bütçeli kozmetik markalarıyla çalışabilmemiz için kilo vermem gerektiği konusunda baskı yapıyordu. Ajans sahibi, diğer Youtuberları örnek göstererek beni küçümsüyordu. Kanalımın hızlı büyümesi için beni at gibi koşturdular. Onların istediği viral, seksi ilgi çekici videoları yüklemeyince istedikleri gibi bir ayda 50 bin takipçiye ulaşamadım. Ajans sahibinin amacı sadece benim imajımı pazarlayıp üzerimden para kazanmak olduğu için dış görünüşümle onu tatmin edemedim ve kanalım kapatıldı. Videolarım silindi ve kanalımın adı değiştirildi.”

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