SEL FELAKETİNDE BİLANÇO ARTIYOR: 23 ÖLÜ

Sel felaketinde bilanço artıyor: 23 ölü

Peru'da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Peru Savunma Bakanlığı, ülke genelindeki sel baskınlarında en az 23 kişinin öldüğünü, 37 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaklaşık 72 bin kişinin sel baskınlarından etkilendiği, 15 bin binada hasar oluştuğu, 994 bina, 14 köprü ve 46 kilometre karayolunun kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Açıklamada, Lambayeque ve Loreto bölgelerinde enkaz kaldırma ve yardım çalışmalarına katılmaları için 3 binden fazla askerin görevlendirildiği kaydedildi.

Şiddetli yağmurların etkili olduğu ülkede ocak ayı sonunda başkent Lima başta olmak üzere ülkenin Arequipa, Huancavelica, Ica şehirlerinde acil durum ilan edilmişti.

Meteoroloji yetkilileri, Pasifik'te mevsim normallerinin üzerinde artış gösteren hava sıcaklıkları nedeniyle artan yağışların nisan ayına kadar devam etmesini beklediklerini belirtti.

AA
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