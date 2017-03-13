Sel suları bu kez facia değil ''bereket'' getirdi

Mersin'in Erdemli İlçesi'nde, şiddetli yağışın Toroslar'ın eteklerinden sürükleyerek sel sularıyla getirdiği ağaç dalları, dar gelirliler için umut kapısı oldu. Sahile vuran ağaç parçalarını toplayan vatandaşlardan Ufuk Ateş,, "Sel bu sefer facia değil bereket getirdi" dedi

Mersin'de il genelinde şiddetli yağış, Erdemli İlçesi'nde de etkili oldu. İlçenin yüksek kesimlerine düşen yağmur nedeniyle ortaya çıkan sel suları, dere yataklarına yakın yerlerde ağaçları köklerinden sökerek ilçe merkezine kadar getirip denize döktü.

Sahile vuran ağaç parçaları ve orman köylüleri tarafından kesilen odunlar, dar gelirlilere umut oldu. Sahilde oluşan odun yığınlarını toplayan vatandaşlardan Ufuk Ateş, "İlçemizde her 2-3 yılda bir selle birlikte gelen odunları toplayarak kışlık yakacaklarımızı çıkarıyoruz. Sel bu sefer facia değil bereket getirdi" dedi. Her yağış sonrası dar gelirlinin büyük zarar gördüğünü bu kez ise kazançlı çıktığını ifade eden Dilek Sarıçam ise "Vatandaşın durumu belli. Selle birlikte gelen odunlar bizim yakacaklarımız oldu, bereketli oldu. Bütün bölge halkı buraya geldi. Odunları toplayıp depolayacağız" diye konuştu. Vatandaşlar azgın deniz dalgalara aldırmadan ağaç gövdelerini sırtlarına alarak taşımaları ilginç görüntülere neden oldu.