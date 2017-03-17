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SEL VE HEYELAN FELAKETİNDEN ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ !

Sel ve heyelan felaketinden şoke eden görüntü !

Sel ve heyelanların vurduğu Peru'da binlerce ev veya araç enkaza dönüştü.

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Güney Amerika ülkesi Peru, günlerdir sel ve heyelanlarla boğuşuyor. Binlerce Perulu evini veya araçlarını kaybetti. Aşırı yağışlar nedeniyle 8 bin evin hasar gördüğü bildiriliyor.

Sel sularının önüne kattığı her şeyi sürüklediği ülkede, en az 12 can kaybı var. Birçok insandan ise haber alınamıyor. 60 binden fazla insanın evini terk etmek zorunda kaldığı ülke çaresiz durumda, okullar tatil edildi. Reuters haber ajansının servis ettiği bir fotoğrafta, bir otobüsün heyelana yakalanıp sürüklendiği görülüyor.

Çamur selinden son anda kurtuldu

Felaketin en çarpıcı görüntüsü ise, başkent Lima'ya 40 kilometre uzaklıktaki gecekondu mahallesi Punta Hermosa'dan geldi. 32 yaşındaki Evangelina Chamorro Diaz'ın çamur selinden kurtulma anı, dünyada ses getirdi. Dev akıntı yalnızca insanları değil, hayvanları da önüne katıp sürüklüyor.

Pasifik Okyanusu kıyısındaki Nuevo Chimbote'nin belediye başkanı Valentin Fernandez, "Okullarda derslere ara verildi ancak 40 devlet lisesinde yarım metre su var. Elektriğimiz yok, içme suyumuz yok çünkü Lacramarca Nehri'ndeki içme suyu tedarik eden kanal tıkandı. Trafik de normal işlemiyor çünkü caddeler sular altında kaldı ve Chimbote dışında hiçbir yere gidemiyoruz" diyor.

Yerel medyaya konuşan bir Perulu ise, "Her şey, mobilyalar kullanılamaz hale geldi. Yatağımız yok, içeride kullanılabilecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Her şey suyla dolu. Suyun akabileceği bir yer yok" sözleriyle tabloyu anlatıyor.

Şu an az mevsimini yaşayan Peru'da, 2017 yılında sel ve heyelanlar 62 can kaybına yol açtı.

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