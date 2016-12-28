Selahattin Demirtaş'a koğuş arkadaşı geldi

Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu talep üzerine yaptığı değerlendirmesinde, HDP'li Selahattin Demirtaş ve Abdullah Zeydan’ın aynı koğuşta kalmasına karar verdi.



Karar üzerine Demirtaş ve Zeydan, aynı koğuşa alındı.



HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde, daha önce çağrılmasına rağmen ifade vermeye gitmediği gerekçesiyle 4 Kasım'da gözaltına alınmıştı. Selahattin Demirtaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne konulmuştu.



Zeydan da 6 Kasım'da tutuklanarak aynı cezaevine konulmuştu.