Selahattin Demirtaş'ın cezaevi fotoğrafı olay oldu

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın cezaevinde volta atarken çekilen fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı.
Diyarbakır ve Hakkari Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 4 Kasım 2016'ta tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve koğuş arkadaşı HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın cezaevi avlusunda volta atarken çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.