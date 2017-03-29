Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin 330 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, 48 sanığı adli kontrol şartıyla tahliye etti.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki mahkeme salonunda görülen davada, sanık eski 58. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün dışındaki tutuklu sanıkların tamamı savunmalarını yaptı.

Sanık ve müdahil avukatlarının talebi ile duruşma savcısının mütalaasını alan mahkeme, daha sonra ara kararını açıkladı.

Buna göre, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da, Polatlı Merkez Camisi'nden okunan selaları susturmak isteyen sanık eski Öğrenci ve Kurslar Tabur Komutanı Yarbay Abdülkerim Ceyhan'ın emriyle kışla dışına çıkarılan 47 kursiyer uzman erbaş ile vatani görevini yapan bir asteğmen tahliye edildi.

Sanıklara, "adli kontrol hükümleri" kapsamından yurt dışına çıkış yasağı koyan mahkeme, "suçun vasfı mahiyeti", "tüm delillerin toplanmamış olma durumu" ve "bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı" gerekçeleriyle diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM ve Başbakanlık avukatlarının davaya katılma taleplerinin kabulü kararlaştırıldı.

Selaları susturmak için uzman erbaşları kullandılar

Sanık Abdülkemir Ceyhan, savunmasında, Aygün'ün emri üzerine yanına aldığı kursiyer uzman erbaşlar ile selaları susturmak için camiye gittiğini kabul etmişti.

Sanık kursiyer uzman erbaşlar da emir komuta zinciri içinde hareket ettiklerini, rütbeleri gereği verilen emirleri sorgulama konumunda olmadıklarını ifade ederek, kendilerini birliğin dışına çıkaran komutanlarından şikayetçi olmuşlardı.

Tahliye edilen sanıklardan Asteğmen Mehmet Akdemir de savunmasında, vatani görevini yaptığı sırada kendisini darbe girişiminin içinde bulduğunu iddia etmişti. Akdemir, "Askeri bir geçmişim ya da deneyimim yoktu. Bu olaylar olduğunda terhis olmama sadece 14 gün kalmıştı." ifadelerini kullamıştı.

Davanın yarınki duruşması, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam edecek.