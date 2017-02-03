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SELÇUK YÖNTEM VEDA ETTİ

Selçuk Yöntem veda etti

'Kim Milyoner Olmak İster?'in iki sezondur sunuculuğunu yapan Selçuk Yöntem, önceki akşam düzenlenen bir yemekle ekibe veda etti.

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'Kim Milyoner Olmak İster?' Yarışmasının efsane sunucusu Kenan Işık'ın beyin kanaması geçirmesinin ardından koltuğu devralan Selçuk Yöntem'e, veda yemeğinde teşekkür plaketi takdim edildi.

Atv yönetimi tarafından düzenlenen geceye; ATV Genel Müdürü Metin Ergen, Atv Genel Müdür Yardımcısı Mutlu İnan, Atv Programlar Müdürü Mehmet Çam, Atv Tanıtım ve Marka Müdürü Dilaver Kıvrak, Atv Yayın Yönetim Müdürü Oskay Alptürk, 'Kim Milyoner Olmak İster?'in yönetmeni Aslıhan Altındağ, soru yazarları ve teknik ekip katıldı.

Tüm ekibe teşekkür eden Yöntem, programın yeni sunucusu Murat Yıldırım'a başarılar diledi. Veda hüznü ile keyifli anıların buluştuğu yemekte, Selçuk Yöntem program ekibiyle tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sabah
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