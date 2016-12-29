Selde deniz yatağı keyfi ''pes'' dedirtti

Mersin'de dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağmur hayatı felç ederken, çok sayıda araç ve vatandaş yollarda kaldı. Bazı vatandaşlar ise seli eğlenceye dönüştürerek ilginç görüntüler oluşturdu. Suyla dolan Tulumba Battı Çıktı'da bir vatandaş, deniz yatağı ile yüzdü.

Kentte dün akşamdan beri etkili olan sağanak yağmur, hayatı durma noktasına getirdi. Özellikle yollar tamamen sulara gömülürken, yollarda onlarca araç ve vatandaş mahsur kaldı. Kentte halen birçok yerde sular çekilmezken, birçok ev ve iş yerini de su bastı. Selde şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybederken, kentin birçok yerinde çalışmalar devam ediyor.

Bazı vatandaşlar ise sel felaketini eğlenceye çevirdi. Suyla ağzına kadar dolu olan "Tulumba Battı Çıktı'da bir vatandaş, deniz yatağı ile yüzerek ilginç görüntüler oluşturdu. Çevredeki vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde, kimseye aldırış etmeyen vatandaş, bir süre yüzdü.

SEL 2 CAN ALDI

Mersin Valiliği, Mersin'de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece sabaha kadar giderek etkisini artıran şiddetli yağmurda meydana gelen olumsuzlukları yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Valilik açıklamasında, dün akşam başlayan ve bugün öğle saatlerine kadar şiddetini arttırarak devam eden aşırı yağış nedeniyle Mersin merkezinde ve ilçelerinde bulunan ana ve tali yolların büyük bölümünün, kavşaklarda su birikmesinden dolayı kapandığı ve birçok binanın da su baskınına uğradığı belirtildi.

"Şu ana kadar bir kadın ve bir erkek cesedi bulunmuş olup, İl Emniyet Müdürlüğü ölüm nedenlerini araştırmaktadır" denilen açıklamada, yaklaşık 10 saat boyunca metrekarede 147 kg yağış miktarı ölçülürken, Çarşamba saat 18.20'den Perşembe saat 13.06'ya kadar 155,8 kg yağmur yağdığı ifade edildi. Açıklamada, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde (İAADYM) Vali Yardımcısı Cezmi Türk Göçer başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, DSİ Bölge Müdürlüğü ve 67. Şube Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü, BTK Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Telekom Müdürlüğü temsilcileri ile Kriz Masası oluşturulduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu süreçte, 112 Acil Çağrı Merkezine bini aşkın sayıda çağrı ulaşmış olup, çağrılar alınmaya devam etmektedir. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgilere göre ise 310 su baskını vakasına, 244 mahsur kalma vakasına, 31 kaza vakasına müdahale edilmiştir. DSİ, Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekiplerince 418 iş makinesi, bin 229 personel ve 60 motopompun yanı sıra Adana Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nden gelen takviye ekipler tüm imkan ve kabiliyetleri ile su baskınları ile mücadele etmektedirler. Ayrıca, il genelinde iletişimle ilgili aksamalar yaşanmakta olup, İl Telekom Müdürlüğü ve ilgili telekomünikasyon kuruluşları gerekli çalışmaları yapmaktadır."