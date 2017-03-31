SELENA GOMEZ EVLENİYOR MU ?

Selena Gomez evleniyor mu ?

Ünlü popçu Selena Gomez ile Weeknd'in ağustos ayında evleneceği iddia edildi.

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Popçu Selena Gomez ile rock'çı Weeknd'in ağustos ayında evleneceği konuşuluyor.

Yaklaşık üç ay önce sürpriz bir ilişkiye başlayan Selena Gomez ile The Weeknd’in aşkı tam gaz devam ediyor. Her şeye kulaklarını tıkayıp yollarına devam eden taze sevgililer, şimdi de aldıkları kararla herkesi şaşırttı.

Dış basında çıkan haberlere göre; 24 yaşındaki Gomez ve 27 yaşındaki The Weeknd, düğün hazırlıklarına başladı.

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"Weeknd benim ruh ikizim ve evlenmek için daha fazla beklemek istemiyorum" diyen ünlü popçunun yakın çevresi, düğünün ağustos ayında olacağını ileri sürdü.

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