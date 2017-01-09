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SELMA ERSÖZ HAYATINI KAYBETTİ

Selma Ersöz hayatını kaybetti

Türk Sanat Müziği'nin önemli seslerin ve TRT Sanatçısı Selma Ersöz, bu sabah hayatını kaybetti.

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Bu sabah anjio için randevusu olan Selma Ersöz'e doktorları ulaşamadı. Ailesine haberverilen Ersöz'ün evinde hayatını kaybetmiş olduğu ortaya çıktı. Koltuğunda oturur vaziyette bulunan Selma Ersöz'ün kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği sanılıyor. 1940 yılında İstanbul'da doğan Selma Ersöz 1964 yılında TRT Radyosu'na girmişti. 

TRT Radyo da usta sanatçının vefat haberini "İstanbul Radyosu'nun özel sesi, TSM Sanatçısı Selma Ersöz vefat etmiştir. Başımız sağ olsun. " tweetiyle duyurdu.

SELMA ERSÖZ KİMDİR?

Uzun yıllar TRT Radyosu’na emek veren Selma Ersöz, 1940 yılında İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziğinin usta yorumcularından olan Selma Ersöz, Münir Nurettin Selçuk, Sabite Tur Gülerman gibi çok kıymetli yorumcuyla birlikte çalıştı. Verdiği bir röportajda ‘1950'lerden Bugüne Türk Müziği’ni’ değerlendiren usta sanatçı, özellikle Kayahan’ı çok beğendiğini ifade etmişti. 

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