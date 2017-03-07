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SEMA NUR'UN ÖLÜMÜ ÜNİVERSİTEYİ YIKTI

Sema Nur'un ölümü üniversiteyi yıktı

Okul çıkışı trafik kazasında hayatını kaybeden Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Sema Nur Vuruşkan üniversiteyi yasa boğdu.

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Okul çıkışı trafik kazasında hayatını kaybeden Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi, Sema Nur Vuruşkan’ın ani ölümü üniversiteyi yasa boğdu.

Hürriyet'ten Nurettin Kurt'un haberine göre Ekonometri Bölümü öğrencisi Sema Nur Vuruşkan, dün öğle saatlerinde kendi kullandığı otomobil ile okul çıkışında kazaya karıştı. Hastaneye kaldırılan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sema Nur Vuruşkan’ın sosyal medya hesabından, “Sevgiden daha değerli ne var şu dünya da sevin a dostlar”, “Kulaklarımda çınladı sesin”, “Vedalaşmak asıl kalana değil gidene koyar”, “Dilek feneri uçurmaya çalışmak ama uçuramamak bu olsa gerek” paylaşımları dikkat çekti.

Üniversitede çok sevilen bir öğrenci olduğu belirtilen Vuruşkan’ın bugün yapılan cenaze töreninde, başta ailesi olmak üzere, arkadaşları ve hocaları gözyaşına boğuldu. Arkadaşları, genç yaşta hayata veda eden Sema Nur için, “Arkadaş canlısı, hep güler yüzlü, sevecen, yardımsever biriydi” dediler.

Hürriyet
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