Sema Şimşek ve Burah Hakkı'dan fotoğraflı kutlama

5 yıl önce boşanan Sema Şimşek ve Burak Hakkı çifti oğulları Rüzgar'ın doğum gününü kutladı.

10 yıllık evliliklerini 2012 yılında noktalayan Sema Şimşek ve Burak Hakkı oğulları Rüzgar için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

İkili bu kez oğullarının doğum günü için biraradaydı.

Sema Şimşek, eski eşi ve oğluna sarıldığı fotoğrafı Instagram sayfasında, "Rüzgar'ımın babası gerçek doğum gününde şehir dısında olacağından erken bir kutlama yaptık. Rüzgâr'ımın annesi ve babası olarak dostça son nefesinize kadar cocugumuzun yanında olacağımızın kanıtıdır bu fotoğraf. Çünkü biz mutlu bir çocuk yetiştiriyoruz. Hep mutlu ol Rüzgar'ım..." notuyla paylaştı.

Takipçileri ünlü oyuncunun paylaşımının altına, "Güzel tablo", "Birarada görmek ne güzel sizi. Birbirine çok yakışan bir çiftsiniz. Birarada olduğunuz zamanlar eminim ki Rüzgarın en mutlu olduğu anlar", "Çok güzelsiniz bilinçli anne baba olmanın gerçek örneğisiniz" şeklinde yorumlar yağdırdı.