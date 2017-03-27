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ŞEMDİNLİ'DE 3 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Şemdinli'de 3 kişinin cesedi bulundu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Hacı Bey Çayı'nda akıntıya kapılan 3 kaçağın cesedi bulundu.

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Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde Hacı Bey Çayı'nı yüzerek yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken akıntıya kapılan 3 kaçağın cesedi bulundu.

Olay dün gece Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'ne bağlı Samanlı Köyü'nde meydana geldi. Irak'tan kaçak yollarla Türkiye'ye girmek isteyen 3 kişi sınırdaki Hacı Bey Çayı'nı geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı. Gözden kaybolan kaçakların cesedi yapılan aramalarda bugün sabah saatlerinde bulundu. Yabancı uyruklu 3 kişinin cesedi Şemdinli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
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