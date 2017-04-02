YEREL HABERLER
Ankara Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

ŞEMDİNLİ'DE AT4 LAV LANÇERİ ELE GEÇİRİLDİ

Şemdinli'de AT4 LAV lançeri ele geçirildi

TSK, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki operasyonda AT4 LAV lançerinden bir adet daha ele geçirildiğini açıkladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadele operasyonları kapsamında Şemdinli'de icra edilen arama tarama faaliyetlerinde geçen hafta etkisiz hale getirilen bir teröristin yanında ele geçirilen AT4 LAV lançerinden bir adet daha ele geçirildiğini bildirdi.

TSK, Şemdinli'nin İncesu Uzuntarla mevkiinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri neticesinde bir adet tüp ve 60 kilogram amonyum nitrat ile hazırlanmış EYP düzeneğinin imha edildiğini açıkladı. Ayrıca Şemdinli'de icra edilen adama tarama faaliyetlerinde geçen hafta etkisiz hale getirilen bir teröristin yanında ele geçirilen AT4 LAV lançerinden bir adet daha ele geçirildiği belirtildi.

Şemdinli'de tanksavar ele geçirildi

İHA
4
-
'Erdoğan'ı uçakla kaçırıp yurt dışında yargılayacaklar''Erdoğan'ı uçakla kaçırıp yurt dışında yargılayacaklar'
Porno sitesi takipçilerine büyük şok yaşattıPorno sitesi takipçilerine büyük şok yaşattı
Michael Rubin'den şok Bilal Erdoğan tweetiMichael Rubin'den şok Bilal Erdoğan tweeti
Vatandaştan Metin Feyzioğlu’na PKK cenazesi tepkisiVatandaştan Metin Feyzioğlu’na PKK cenazesi tepkisi
Erdoğan taklidi yapan çocuk protokolü kahkahaya boğduErdoğan taklidi yapan çocuk protokolü kahkahaya boğdu
Baykal'dan ilginç referandum çıkışı: Oy kullanmayana...Baykal'dan ilginç referandum çıkışı: Oy kullanmayana...
Hamdi Alkan'dan mide ameliyatı hakkında çarpıcı sözlerHamdi Alkan'dan mide ameliyatı hakkında çarpıcı sözler
Demet öğretmenin organları 5 hastaya umut olduDemet öğretmenin organları 5 hastaya umut oldu
Datça Belediyesi'nin tweeti ortalığı karıştırdıDatça Belediyesi'nin tweeti ortalığı karıştırdı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS