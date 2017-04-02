Şemdinli'de AT4 LAV lançeri ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadele operasyonları kapsamında Şemdinli'de icra edilen arama tarama faaliyetlerinde geçen hafta etkisiz hale getirilen bir teröristin yanında ele geçirilen AT4 LAV lançerinden bir adet daha ele geçirildiğini bildirdi.

TSK, Şemdinli'nin İncesu Uzuntarla mevkiinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri neticesinde bir adet tüp ve 60 kilogram amonyum nitrat ile hazırlanmış EYP düzeneğinin imha edildiğini açıkladı. Ayrıca Şemdinli'de icra edilen adama tarama faaliyetlerinde geçen hafta etkisiz hale getirilen bir teröristin yanında ele geçirilen AT4 LAV lançerinden bir adet daha ele geçirildiği belirtildi.