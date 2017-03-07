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ŞEMSİYE AÇAN PKK'LILAR F-16'LARA YAKALANDI

Şemsiye açan PKK'lılar F-16'lara yakalandı

Diyarbakır Lice'de İHA'lara yakalanmamak için şemsiyeyle kaçmaya çalışan 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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Lice'de devam eden operasyonlarda İHA'lardan saklanmak için şemsiye kullanan ve dere yatağından kaçmaya çalışan 4 PKK'lı terörist, F-16 savaş uçağı tarafından etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinin kuzeyi ile Bingöl'ün Genç ilçesi arasında kalan bölgedeki 18 köyde dün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından başlatılan geniş kapsamlı operasyon sürüyor.

7 bin güvenlik personeli, 17 helikopter ve çok sayıda zırhlı aracın katılımıyla devam eden operasyona bugün F-16 savaş uçakları da destek verdi.

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ŞEMSİYEYLE KAÇMAK İSTEDİLER

Bölgede, insansız hava araçlarına (İHA) yakalanmamak için şemsiye kullanan ve dere yatağından kaçmaya çalışan 4 teröristi tespit eden savaş uçakları, teröristlerin bulunduğu alanı bombaladı.

Bombardımanda 4 terörist de etkisiz hale getirildi.

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