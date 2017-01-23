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ŞEMSİYEYLE KÖPRÜDEN ATLAMAYA KALKTI

Şemsiyeyle köprüden atlamaya kalktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde elindeki şemsiye ile intihar girişiminde bulunan kişi ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde elindeki şemsiye ile korkuluklara tutunarak intihar girişiminde bulunan bir kişi, müzakereci polis tarafından ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi.

Şemsiyeyle köprüden atlamaya kalktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir kişi intihar girişiminde bulundu. Elindeki şemsiye ile korkuluklara tutunan kişiyi gören sürücüler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine köprü korumadaki polisler çevre güvenliği aldı. Daha sonra olay yerine gelen müzakereci bir polis intihara kalkışan kişiyi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonunda bu kişi intihardan vazgeçirildi. 35-40 yaşlarındaki kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.İntihara kalkışan kişinin elindeki şemsiyeyi ne amaçla kullandığı merak konusu oldu.

Şemsiyeyle köprüden atlamaya kalktı

DHA
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