Sen çok yaşa Ali öğretmen !

Toros dağlarının eteğinde bulunan yayla köyü olarak bilinen Pürçek Mahallesindeki ilköğretim okulunda 17 yıldır tek öğretmen olarak görev yapan Ali Gürlek, öğretmenliğin yanısıra okuldun idari işleri ve temizlik işlerini de kendi yapıyor.

22 yıl önce mesleğe başlayan öğretmen Ali Gürlek, 11 öğrencinin eğitim gördüğü Yayla köyü İlkokulunda, yöneticilik ve hizmetli işlerini de kendi görüyor. Köy çocuklarına eğitim vermekten mutluluk duyan Ali öğretmen, okulun diğer işlerini de yapıyor olmaktan hiç rahatsızlık duymadığını söyledi.

Birleştirilmiş sınıfta bu sene başında 11 öğrenci ile eğitim ve öğretim hayatına başlayan Ali öğretmenin görev yaptığı ilkokuldaki öğrenci sayısı, çeşitli nedenlerden dolayı kayıtlarını taşımalı eğitim gören yada ilçe merkezindeki okullara aldıranlar yüzünden 5'e kadar düştü. Birleştirilmiş sınıf sistemiyle eğitim veren ilköğretim okulunda öğrenci sayısının iyice azalması yüzünden önümüzdeki yıl okulun kapanması gündemde.

Okulun kapanmasını istemeyen köylüler, Ali öğretmeni çok seviyor. Şu anda 2.3. ve 4 sınıflardaki 5 öğrenciyi okutan Ali Gürlek, soğuk havalarda minik öğrencilerinin üşümemesi için öğrencilerle odun kırıp sobayı yakıyor, okulun genel temizliğini yapıyor, idari işlerini takip ediyor.

Öğrencilerin de kendisini çok sevdiği Ali öğretmen, "Bu köyde eğitime öğretime ihtiyaç var. Hizmete ihtiyaç var. Biz eğitimci olarak öğretmen olarak bu zor şartlardan bıkıp kaçarsak kim gelecek? Kim burada görev yapacak? Sonuçta bu köyün bir öğretmene ihtiyacı var. Ben de bunu üstlendim ve hiçbir zaman kendimi bitkin, aciz hissetmedim. Elimden geldiğince çalışıyorum ve çalışmaya devam ediyorum. Öğrencilerimle okulumla mutlu bir şekilde hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz, mutluyum. Öğrencilerim de mutlu" dedi.