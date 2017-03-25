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ŞENER ŞEN'DEN SÜRPRİZ SİNEMA KARARI

Şener Şen'den sürpriz sinema kararı

Son olarak 2010 yapımı Av Mevsimi’nde rol alan usta oyuncu Şener Şen, Yavuz Turgul’un senarist ve yönetmenliğini üstleneceği yeni filmiyle beyazperdeye geri dönecek.

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Ertem Eğilmez’in 1989 yılındaki ölümünün yalnızca yedi filmde yer alan Şen, Şerif Gören’in 1993 yapımı Amerikalı filmi haricinde, tamamen Yavuz Turgul‘un filmlerinde rol aldı. Bu dönemde sırasıyla Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni(1990), Gölge Oyunu(1992), Eşkiya(1996), Gönül Yarası(2005), Kabadayı(2007) ve son olarak 2010 yapımı Av Mevsimi’nde Turgul’la çalışmış olan Şener Şen, yine bir Yavuz Turgul filmiyle beyazperdeye dönme hazırlığında.

Habertürk'te yer alan habere göre; Yavuz Turgul’la Karaköy’de buluşan Şen yeni projeyi konuştu. Mekâna akşam saatlerinde gelen ikiliye, aralarında yapımcı Mine Vargı’nın da olduğu üç kadın eşlik etti. Şen, Turgul ve Vargı’nın ismi henüz açıklanmayan yeni filmlerinin ayrıntılarını konuştukları öğrenilirken filmde Şen’in, ‘Banker Bilo’da olduğu gibi yine bir holding patronunu canlandıracağı belirtiliyor.

 

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