Seodahisi seo konusunda en iyisi

Öncelikle “seo” kelimesinin anlamına bir bakalım. İngilizce “Search Engine Optimization” olan seo, “Arama Motoru Optimizasyonu” anlamına geliyor. Bütün arama motorlarında (google, yandex, bing vb.) web sitenizin en üst sıralarda görülmesini istiyorsanız, web sitenizin seo çalışması denilen sitemli ve disiplinli süreçten geçmesi gerekiyor. Bu işlemi de, seo uzmanı kişiler yapmaktadır. Seo çalışmaları, site içi ve site dışı seo olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Site içi seo, site içinde yapılan çalışmalardır. Nedir bu çalışmalar? Sitenin tasarımı, kod yapısı, içeriği, erişebilirliği olmak üzere geniş bir çalışma alanıdır. Site dışı seo ise, backlink ve sosyal medya çalışmasını kapsar. Backlink çalışmasıyla, sitenize kaliteli bağlantılar sağlarken, sosyal medya ile de sitenizin popülerliğini arttırmış olursunuz. Önce site içi seo, sonra site dışı seo yapılmalıdır; aksi takdirde başarı sağlanamaz.

Seo Çalışmalarının Getirileri

Seo çalışmalarının çok fazla getirisi var. Bunların en başında gelen şey, bilinirliğinizin artmasıdır. Ziyaretçi sayınızda da yüksek derecede artış sağlanması yine faydalar arasında sayılmakta. Kurumsal bir siteye sahipseniz seo çalışmasıyla, hem markanızın tanınmasına olanak sağlarsınız hem de müşteri potansiyelinde ve müşteri sayınızda artış sağlamış olursunuz. Bu sebeple, seo çalışması ile kurumsal gelişiminiz paralel olarak ilerleme kateder.

Kurumsal Seo Hizmetleri

Kurumsal seo çalışmaları, ürün ya da hizmet veren şirketlerin web sitelerini kapsayan çalışmalardır. Seo hizmetlerinin kurumsal yönü, rekabetin yoğun olduğu, riskli ve güvensizliğin yoğun olduğu bir alandır. Bu yüzden de, kurumsal seo uzmanı çalıştıran firmalar bu konuda daha dikkatli olmaktadır. Kurumsal çalışmalarda güven ve disiplinin en önemli kavramlar arasında oluşu sebebiyle; detaylı bir raporlama, ekip çalışması, yapılan çalışmalara dair kesilen faturalar şeklinde güven veren bir iletişim gereklidir. Siz de seo uzmanı arıyorsanız, şirketinizin web sitenizin arama motorlarında en üst sıralarda yer almasını istiyorsanız, bunun güvenli bir süreç içerisinde olması tercihinizse ve referansları bol olan kurumsal seo uzmanlarının bulunduğu kaliteli bir hizmet arıyorsanız, http://www.seodahisi.com/ adresini size önerebilirim. Yapılan araştırmalara göre, müşteri memnuniyeti oldukça yüksek olan, müşterilerinin güvenini kazanmış, faydalı bir adres. Sitenizin yazılımını ve tasarımını seo’ya uygun şekilde programlanıp, tasarlanmasını sağlamak, hizmet vereceğiniz alanda en iyi kimliği seçmek web sitenizin faal olmaması durumunda verilen hizmetlerdir. Web siteniz faal ise; siteyi düzenlemek, içeriğinin seo’ya uygun hale getirmek, sayfa hızını arttırmak, sitenin kalıcı url yapısını belirlemek, site haritasını hazırlamak, site içi seo çalışması, sosyal medya çalışması, rakiplerinin backlink stratejisini analiz ederek buna göre yeni bir backlink stratejisi yürütme gibi hizmetler verilmektedir. Henüz hizmet veren bir şirket için kuruluşu yeni sayılsa da, bugüne kadar yaptığı kurumsal seo çalışmaları 1000’in üzerinde. İstanbul seo olarak arattığınızda arama motorunda ilk sırayı almış bir adrestir.