Serap Ezgü'nün yeni adresi belli oldu

Televizyon kanalları Ramazan ile başlayacak yaz sezonuna dolu dolu girmeye hazırIanıyor. Özellikle Acun Ilıcalı TV8’in gündüz kuşağını sağlam programlarla doldurarak Eylül’e de hızlı girmeyi planlıyor.

Bunun için çalışmaları sürdüren TV8 yaz aylarında gündüz kuşağına sürpriz bir isimle giriş yapacak. Reality programlarının vazgeçilmez ismi Serap Ezgü yeni programıyla ekranlara geri dönüyor.

Acun Ilıcalı’nın Temmuz ayında başlaması planlanan programı ara vermeden yaz boyu devam ettirerek sürdüreceği konuşuluyor. Yeni sezonda reality programlar arasında da büyük bir rekabet yaşanacak. Serap Ezgü rakipleri Müge Anlı, Yalçın Çakır ve İnci Ertuğrul’u TV8 ekranlarından terletecek.