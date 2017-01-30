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SERBEST BIRAKILAN 2 HDP'Lİ İÇİN YAKALAMA KARARI

Serbest bırakılan 2 HDP'li için yakalama kararı

HDP'li Ayhan Bilgen ve Meral Danış Beştaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Haklarında yürütülen soruşturma kapsamında Cumartesi günü gözaltına alınarak adli kontrol kararı ile serbest bırakılan HDP Milletvekilleri Ayhan Bilgen ve Meral Danış Beştaş hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine, Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 6-8 Ekim Kobani olaylarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen Cumartesi günü gözaltına alınan HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen ve HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, haklarında ’Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan soruşturma yürütülen Beştaş ve Bilgen’in serbest bırakılmasına Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’nde itiraz ederek, her iki şüphelinin de tutuklanmasını istedi. İtirazi değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, Milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Ayhan Bilgen hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı verdi. Beştaş ve Bilgen’in yakalanmaları durumunda tutuklanacakları bildirildi.

BİLGEN GÖZALTINDA

HDP Kars Milletvekili ve parti sözcüsü Ayhan Bilgen, Sulh Ceza Hakimliği’nce hakkında verilen tutuklamaya yönelik yakalama kararı üzerine Diyarbakır’da gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ’6-8 Ekim Kobani Olayları’na ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen cumartesi günü gözaltına alınarak, adli kontrol koşulu ile serbest bırakılan HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in, yapılan itiraz üzerine tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Yakalama kararı üzerine harekete geçen polis ekipleri Bilgen’i Diyarbakır’da gözaltına aldı. Gözaltına alınan Bilgen’in Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılarak, hakkındaki tutuklama kararının yüzüne karşı okunacağı ve daha sonra cezaevine konulacağı belirtildi.

DHA
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